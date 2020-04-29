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Avcılar'da davulcuların soyadları şaşırttı

Avcılar'da Ramazan ayı süresince 10 mahallede görev yapacak olan 25 Ramazan davulcusuna düzenlenen tören ile yelek, maske ve kimlikleri dağıtıldı.

29.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:52

Avcılar'da Ramazan ayı süresince 10 mahallede görev yapacak olan 25 Ramazan davulcusuna düzenlenen tören ile yelek, maske ve kimlikleri dağıtıldı. Davulculardan 5'inin soyadının 'Davulcu', birisinin ise 'Zurnacı' olması dikkat çekti.

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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçedeki 10 mahallede görev yapan 25 Ramazan davulcusuna yelek, maske ve kimliklerini dağıttı. Kimlikleri dağıtılanlardan 5'inin soyadının 'Davulcu', 1'isinin ise 'Zurnacı' olması dikkat çekti. Davulcular ile bir süre sohbet eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Özel bir dönemde görev yapacaksınız. Buna dikkat edeceksiniz. Yasak olan dönemlerde de çalışacaksınız. Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyoruz. Kolaylıklar diliyorum" dedi. Davulcular ise atalarının Selanik'ten geldiğini, soyadı ve mesleği dedelerinden aldıklarını söyledi.

(İHA)