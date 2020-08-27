ATV ana haber sunucusu kimdir? ATV ana haber sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, nereli? ATV ana haber sunucusu Cem Öğretir hayatı ve biyografisi!

Gündemi ATV ana haberleri ile takip edenler ekranda gördükleri ATV ana haber sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ATV ana haber sunucusu Cem Öğretir kaç yaşında, nereli? ATV ana haber sunucusu Cem Öğretir hayatı ve biyografisi nedir? ATV ana haber sunucusu kimdir?

ATV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

ATV ana haber bültenini Cem Öğretir sunmaktadır.

ATV ANA HABER SUNUCUSU CEM ÖĞRETİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum tarihi: 8 Ağustos 1973

Kaç yaşında: 47yaşında

Eğitim : Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu.

2006 yılından beri kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı vardır.

İlk iş deneyimini 1995'de Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TVden ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. 2012 yılında Burç Kolejinde Ayrıca Burç Koleji bünyesinde Sunuculuk ve Diksiyon Kulübü dersleri vermiştir.

Çalıştığı TV Kanalları

• 1995-1999: Show TV

• 1999-2000: Star TV

• 2000-2008: CNN Türk

• 2008: Kanal 1

• 2008-2009: Habertürk TV

• 2009-: atv