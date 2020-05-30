Atkins diyeti nedir? Atkins diyeti nasıl yapılır?

Vücudumuz enerji ihtiyacını yağlar ve karbonhidratlarla karşılar. Atkins diyetinde karbonhidratlar menülerden uzak olunca vücut yağ yakımına başlayacaktır. Böylece vücut yağlardan kurtulacaktır. Atkins diyeti bu teori üzerine oluşturulmuştur.

ATKİNS DİYETİNDE İZİN VERİLENLER

Kuruyemişler: badem, ceviz, ayçekirdeği fındık vs.

Düşük karbonhidratlı sebzeler: Ispanak, domates, kuşkonmaz, kabak, brokoli, kereviz, enginar, brokoli, fasulye, pırasa, brüksel lahanası, patlıcan, biber, salatalık

Sağlıklı yağlar: Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı

ATKİNS DİYETİNDE YASAK OLANLAR

Baklagiller: Kuru fasulye, mercimek, nohut

Şeker: Şekerli içecekler, dondurma, kek, meyve suları

Yüksek karbonhidratlı sebzeler: Patates, havuç, şalgam, bezelye, tatlı patates

Tahıllar: Pirinç, buğday, çavdar, arpa

Bitkisel yağlar: Mısır özü yağı, kanola yağı, soya yağı

ÖRNEK ATKİNS DİYETİ LİSTESİ

1.GÜN

Kahvaltı: Hindistan cevizi yağında domates ve 2 adet yumurta

Öğle: Yoğurt, 150 gram zeytinyağlı salata

Akşam: Haşlanmış zeytinyağlı sebze, ızgara biftek

2.GÜN

Kahvaltı: Yeşillik, pastırmalı omlet

Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram salata

Akşam: Yoğurt, kıymalı kabak yemeği

3.GÜN

Kahvaltı: 2 tam ceviz içi, 1 dilim beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta

Öğle: Zeytinyağlı salata, 150-200 gram ızgara köfte

Akşam: Haşlama tavuk, zeytinyağlı fasulye yemeği

4.GÜN

Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme

Öğle: Kuşkonmaz, ızgara tavuk

Akşam: Yeşillik, somon balığı

5.GÜN

Kahvaltı: 3 yumurtalı omlet, 1 dilim hindi füme

Öğle: Zeytinyağlı salata

Akşam: Yoğurt, köfteli sebze yemeği

6.GÜN

Kahvaltı: Tereyağında sebzeli omlet

Öğle: Salata, kıymalı ıspanak yemeği

Akşam: Haşlama sebze, ızgara balık

7.GÜN

Kahvaltı: Domates, tek avuç içi ceviz, beyaz peynirli omlet

Öğle: Yoğurt, zeytinyağlı enginar

Akşam: Avokadolu salata, haşlama et