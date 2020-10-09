Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi

Akşam saatlerinde sevgilisi Umut Evirgen'in aracı ile alışveriş merkezine gelen genç oyuncu, sade ve spor giyimi ile dikkat çekti. Tek başına çıktığı alışveriş turunda uzun süre telefon ile konuşan Şenolsun, muhabirlerin sorularını yanıtlamadan hızlı adımlar ile alışveriş turuna devam etti.

BAŞARISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinde Beren Saat ve Mehmet Günsur ile başrol oynayan Melisa Şenolsun, başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.