La Liga ekibi Athletic Bilbao'da 6 pozitif koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni sezon öncesinde kulüpler koronavirüs testlerini yaptırmaya başladı. La Liga ekibi Athletic Bilbao'da bugün yapılan koronavirüs testi sonrası 6 pozitif vaka tespit edildi. Bask ekibi oyuncu ve teknik ekibe yapılan testler sonucu 6 pozitif vakaya rastlandığı ve kişilerin evinde karantinaya girdiği bilgisine açıklamasında yer verdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sezon öncesi hazırlıklara başlamadan önce tüm oyuncular ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı. Yapılan testler sonucu 6 pozitif sonuç görüldü. İlgili sağlık yetkililerine derhal haber verildi. Pozitif vakalar kendi evlerinde karantina altına alındı ve önümüzdeki hafta tekrar teste tabii tutulacak."

LA LIGA'DA VAKALAR ARTTI

La Liga'da bu hafta içerisinde 4 farklı kulüp toplam 10 vaka açıkladı. Bilbao'nun yanı sıra Barcelona'da 1, Atletico Madrid ve Celta Vigo'da ise ikişer pozitif vaka tespit edildi.

NEGATİF SONUCU OLANLAR BİR TESTE DAHA GİRECEK

La Liga tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, ilki perşembe akşamı planlanan idman bireysel egzersizlerle başlayacak. Protokole uygun olarak, testi negatif çıkanlar cuma günü tekrar testten geçirilecek.