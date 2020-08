Atarlı sözler: En iyi giderli ve atarlı sözler, atar yapan mesajlar, sevgiliye, arkadaşa söylenecek en iyi atarlı sözler, İngilizce atarlı sözler

Atarlı, giderli sözleri günlük hayatımızda kullanmayı oldukça fazla seviyoruz. Sosyal medyada fotoğrafların altında, birbirimizle şakalaşırken ve diyaloglarda bile atarlı, sitemli ve intikam sözleri görebiliriz. Bu tarz atarlı-giderli sözler whatsapp durumlarına, instagram gönderiye ve facebook hikayeye de atılabiliyor. Peki en iyi atarlı sözler, giderli mesajlar nelerdir?

EN İYİ ATARLI SÖZLER

Atarlı sözleri whatsapp durumlarınızda, facebook, instagram vb. gibi sosyal medya hesaplarınızda kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla şakalaşırken bu mesajlardan yollayabilirsiniz. Kopyala yapıştır yaparak telefondan veya bilgisayardan gönderim yapabilirsiniz. En iyi atarlı sözler sizlerle...

- Yarım kalmış bir film yoktur. O film o kadardır.

- Boş teneke gibi ses çıkaranları, tepeden tırnağa kadar icraatla doldururum. Arkadan atar yapmak adamlık değil. Karılık peşinde olanları, etek giyer gezdiririm

- Ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın.

- Gardiyan görüş bitti dediğinde, anlarsın o zaman vefasızca gidişleri.

- Haksızlık karşısında susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi ?? kaybedersiniz.!

- Fakir oIabiIirsiniz, ayakkabıIarınız yırtık oIabiIir. Fakat kimse düşünceIerinize dokunamaz. Zira beyniniz sizin mukaddes sarayınız'dır!

- Benim ayağımın aItı da müsait, başımın üstü de. Nerede duracağını sen beIirIe.

- Ben yokken rüzgarım eser o da size yeter.

- Makyajı akıyor farkının, herkesleşiyorsun.

- Bir insanı ancak zamanla tanırsınız. Sırtınızdan vuranı da, sözünün arkasında duranı da…

- Aşk oyununu son oynadığım şeytandı, o da beni gün?hl?rın? s?ttı.

- Senin yapmışlığın kadar, benim silmişliğim var.

- Bu aşkı ikiye bölersek, sana eyvah düşer, bana eyvallah!

- Senin için savaşırdım ama verimsiz toprakları fethetmeye gerek yok!

- Sana söz veriyorum. Selektör yapıp geçtiğin bu kalbi, ilerde dörtlüleri yakıp, otostop yapıp bekleyeceksin.

- Biz satmayız dost dediğimizi. Olmaz yalan dolanımız, bilmeyiz hile. Nankör demeyiz asla, aslan gibi görür ona göre besleriz yanımızdaki kedimizi bile.

- Teneke kadar değeri olmayanlar, nedense 24 ayar altın gibi caka satarlar. Sizin ayarınız ortada güzelim. Tenekelerle işimiz olmaz, ben altın gibi değerli dostlar isterim.

Atarlı sözler

- Düştüğüm kuyulardan çıkmak için, ip sallayan dostum olmadı benim. Bu yüzden güçlüyüm ben. Alayına rest çekerim.

- Dümende iyisin anladık da, asfaltta gemi yürümez.

- Biz kaybetmeye, ilkokulda silgi ile başladık, sen neyin kafasındasın?

- Beni kaybetmeyi seçeni kazanmak için uğraşamam...

- Hep 'hayır' dese de hayat hep 'hayırlısı' diyeceğim hayata inat.

- Senin yapacağın gider en fazla hoşuma gider.

- Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir.

- Bırak giden gitsin, silen silsin. Atacak kemiğin varsa, gelecek köpeğin çok olur!

- Herkes artist olmuş bana da yönetmenlik düşer.

- Düşenin dostu olmaz, ayaktayız da var mı sanki.

- Kimine göre adam, kimine göre yalanız aslında gerçek olan biz adamına göre adamız.

- Beni yargılamaya çalışma, deliyi hâkim bile yargılayamıyor. Sen Kimsin?

GİDERLİ SÖZLER

Atarlı sözlere benzeyen diğer sözler de giderli sözlerdir. Giderli sözleri sizler için araştırdık. En iyilerini bulduk. Aşağıdan en güzel ve en iyi giderli sözlere bakabilirsiniz. Beğendiklerinizi kullanabilirsiniz.

- Der ki Kadın: Susarsam cevap veremezsin.

- Canım, bak! Bir derdin sıkıntın olursa, biliyorsun, hiç umurumda değil.

- Her gece resmine bakmadan yatamıyorum, illa tüküreceğim.

- Sana benden nasihat: Başkasıyla gelen mutluluk, başkasıyla gidecektir.

- Hesabını veremeyeceğin işlere kalkışma! Öbür tarafta bulaşık yıkatmıyorlar.

- Ben insanları harcamayı iyi bilirim. Yeter ki bozuk olsun.

- Kendi bindiğim gemiyi yakacak kadar deliyken, beni kibritle korkutmaya çalışma!

- Bugün laf koymayacağım. Çay koydum; gel, iç, insanlık gör.

- Eksik olmayın, dedik. Fazla olmaya başladınız. Hayırdır?

- Seni unuttum sanma, sadece değerin kadar hatırlıyorum.

- Anladım ki; insanlar; susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar… Oysaki ben istediğim kadar hayatımdalar… Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insanlar.

- Geç kalınmış bir sevgi, idamdan sonraki affa benzer.

- Yalanım yok ki benim, aklımdasın hala. Ne yapayım güzelim gereksiz şeyleri hep kafama takıyorum.

- Adını şifrem yapsam, yetersiz karakter diyecek hala konuşuyor.

EN İYİ ATAR YAPAN MESAJLAR

Atar yapan mesajlar yıllara göre değişkenlik gösteriyor. Her yıl gelişen teknolojiyle atar yapan mesajlarda da değişiklik oluyor. 2020 yılı için en iyi atar yapan mesajlar aşağıdaki gibidir.

- Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

- Bunu da yaz hakim bey; umuda kelepçe vurulmaz.

- Kim bilir beni unutmak için, kaç aşkı harcayacaksın.

- Bu günde ölmedik, ama yaşadık mı? O da belli değil.

- Yaşamak için yalvarmadık ölmek içinde yalvarmayız.

- İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler.

- Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir.

- Fark edilmek için fark yapmak fark yapmak için meydan okumak gerekir

- İki arada bir derede kalmadı hiç gönlüm ya sevdim ya sildim.

- Arkamdan konuşanların hayallerin de imzam var.

- Bazıları şükretmeyi; bazıları küfretmeyi öğretir insana.

- Hayal kurmak için değil; hayat kurmak için sevdim seni.

- Bazı insanları da sadece tanıyana kadar çok seversin!

- Deli tarafıma gelme sakın, orada ben bile hükümsüzüm.

- O benim delice tutkum hiçbir zaman iyileşmeyecek yaramdı.

- Deli tarafıma gelme sakın orada ben bile hükümsüzüm.

İNGİLİZCE ATARLI SÖZLER

Türkçe atarlı sözlerin yanı sıra İngilizce dilinde de atarlı sözler mevcuttur. Birçok ünlünün söylediği ve kitaplarda geçen atarlı sözler aşağıdaki gibidir.

- "You know my name, not my story." (Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil.)

- "My door is always open for you so feel free to leave." (Kapım daima sana açık, isteğin zaman gitmekte özgürsün.)

- "Fake Nails. Fake Hair. Fake Smile. Are you sure, you weren't made in China?" (Sahte tırnaklar, Sahte Saçlar, Sahte bir gülümseme. Çin'de üretilmiş olmadığından emin misin?)

- "If I had a face like yours, I'd sue my parents!" (Seninki gibi bir suratım olsaydı, annem ve babamı dava ederdim!)

- "Tell me… Is being stupid a profession or are you just gifted?" (Söylermisin bana… Aptal olmak bir meslek mi yoksa bu konuda sadece yetenekli misin?)

- "Take me as I am or watch me as I go." (Beni ya olduğum gibi kabul et, ya da ben giderken seyret.)

- "If we put your brain into a bird, it would fly backwards." (Sendeki beyni kuşa taksak, ters uçar.)

- "You're so much smarter when you don't speak!" (Konuşmadığın zaman çok daha zekisin!"

- "Stupidity is not a crime, so you're free to go." (Aptallık bir suç değildir, bu yüzden gitmekte özgürsün / serbestsin.)

- "Where did you come from, did someone leave your cage open?" (Nereden çıktın sen, birisi kafesini açık mı bıraktı?)

- "Silence is the best response to a fool." (Sessiz kalmak bir aptala verilecek en iyi yanıttır.)