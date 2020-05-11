Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Koronavirüs sebebiyle kötü günler geçiren futbola bir acı haber de İtalya'dan geldi. Atalanta'nın 19 yaşındaki futbolcusu Andrea Rinaldi, beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybetti.
11.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:11
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Atalanta'nın oyuncusu olan 19 yaşındaki Andrea Rinaldi, geçirdiği beyin anevrizması sonrası yaşamını yitirdi.
Oyuncunun kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah vefat ettiğini duyurdu.
"BİR SAVAŞÇI OLARAK HATIRLAYACAĞIZ"
Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başkan Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.