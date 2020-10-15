2011 yılından itibaren genç millî takımlar düzeyinde forma giyen Atabey Çiçek, başta A2 millî takımı olmak üzere U-16, U-17 ve U-18 takımlarında bugüne kadar millî formayla çıkmış olduğu 35 maçta 20 gol atmıştır. Peki, Atabey Çiçek kimdir? Atabey Çiçek nereli? Atabey Çiçek evli mi? Atabey Çiçek hangi takımlarda oynadı? Atabey Çiçek boy ve kilosu nedir?

ATABEY ÇİÇEK KİMDİR?

kariyerini K.V.C. Westerlo'da kiralık oyuncu olarak sürdürmekte olan Türk futbolcudur. Çocukken İzmir'de yaşayan Atabey, Ankara'ya taşındıktan sonra, 7 yaşındayken babası tarafından Gençlerbirliği'nin yaz spor okuluna yazdırıldı. Aradan 6 ay geçtikten sonra kulüpte yapılan seçmede başarılı olan Atabey, o zamanlar 1995 doğumlu oyuncuların henüz bir takımı olmadığından bir yaş daha büyüklerin bulunduğu altyapı takımına seçildi. Sonrasında ise çıkış yapa yapa A takıma kadar geldi.

2011 yılına kadar Gençlerbirliği altyapısında oynayan Atabey, 2011 yılında Gençlerbirliği kulübü ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında görev aldı. 2011-2012 sezonunda Gençlerbirliği'nin Spor Toto Kupası'nda Gaziantepspor, MP Antalyaspor ve Kayserispor ile yaptığı maçlarda forma giydi. 2012-2013 A2 Ligi'nde attığı 29 golle gol kralı oldu.

ATABEY ÇİÇEK EVLİ Mİ?

25 yaşındaki başarılı futbolcu evli değil. Özel hayatı ile çok gündeme gelmeyen oyuncu başarısı ile dikkat çekmekte.

ATABEY ÇİÇEK BOY VE KİLOSU

Boy: 1.88m

Kilo: 87