AstraZeneca nedir, ne işe yarar? AstraZeneca kimin? AstraZeneca korona aşı çalışmasını neden durdurdu?

Dünyaca ünlü ilça şirketi AstraZeneca, bir katılımcının aşı nedeniyle rahatsızlandığını ve bu nedenle denemeleri durdurduğunu açıklmasının ardından AstraZeneca ne işe yarar gibi sorular araştırılmaya başladı. Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının tüm vatandaşlara ücretsiz iletilmesi için aşının üretim lisansının sahibi İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaşıldığı dile getirilmişti. İşte detaylar...

ASTRAZENECA NEDİR, NE İŞE YARAR?

AstraZeneca plc, merkezi Cambridge, İngiltere'de bulunan bir İngiliz-İsveç ilaç ve biyoloji şirketidir.

Şirket 16 ülkede üretim ve 100'ü aşkın ülkede satış yapıyor. 2012 yılında reçeteli ilaç satışları ve onlarca ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar ile dünyanın en büyük 7. ilaç şirketi oldu. AstraZeneca başta onkoloji, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve solunum olmak üzere birçok önemli tıbbi alan için ilaç üretir.

Şirket İsveç merkezli Astra AB ve İngiltere merkezli Zeneca Group'un birleşmesi ile 1999 yılında kuruldu ve bugüne kadar Cambridge Antibody Technology (2006'da), MedImmune (2007'de), Spirogen (2013'te) ve Definiens (2014'te) gibi birçok yapıyı da bünyesine dahil etti.

ASTRAZENECA SAHİBİ KİM?

Ünlü şirket İsveç-İngiltere ortaklığında; 1913 Astra AB,1993 Zeneca,1999 AstraZeneca şirketlerinin birleşimiyle kurulmuştur. Şirketin CEO'su ise Pascal Soriot'tur. 2014 yılı itibariyle 50,000 çalışanı bulunuyor.