Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya İngiliz ekiplerinin ilgisi sürüyor. Premier Lig takımlarından Aston Villa, Galatasaray'a reddedemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Footrdc'nin haberine göre Aston Villa, Everton'ın da ilgilendiği Luyindama için sarı-kırmızılılara 15 milyon euroluk (116 milyon TL) teklif yapacak. Galatasaray'ın bu teklifi reddetmeyeceği ve Kongolu stoperin satışına onay vereceği belirtildi.

ASTON VILLA ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Everton'ın hocası Carlo Ancelotti'nin de istediği Luyindama için Aston Villa'nın elini çabuk tutacağı ve transferi bitireceği kaydedildi.

LUYINDAMA'NIN BOŞLUĞUNU MERT ÇETİN DOLDURACAK

Luyindama'nın satışı sonrası Galatasaray'ın, Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katacağı da haberde yer aldı.

Galatasaray'ın Standart Liege'den transfer ettiği 26 yaşındaki Luyindama, Kasım ayında milli takımda sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.