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Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'a İngiltere'den müjde geldi. Aston Villa'nın Luyindama için 15 milyon euro ödeyerek transferi sonlandıracağı, sarı-kırmızılıların da Kongolu stoperin boşluğunu milli stoper Mert Çetin ile dolduracağı belirtildi.

12.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:22

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'ya İngiliz ekiplerinin ilgisi sürüyor. Premier Lig takımlarından Aston Villa, Galatasaray'a reddedemeyeceği bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Footrdc'nin haberine göre Aston Villa, Everton'ın da ilgilendiği Luyindama için sarı-kırmızılılara 15 milyon euroluk (116 milyon TL) teklif yapacak. Galatasaray'ın bu teklifi reddetmeyeceği ve Kongolu stoperin satışına onay vereceği belirtildi.

ASTON VILLA ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Everton'ın hocası Carlo Ancelotti'nin de istediği Luyindama için Aston Villa'nın elini çabuk tutacağı ve transferi bitireceği kaydedildi.

LUYINDAMA'NIN BOŞLUĞUNU MERT ÇETİN DOLDURACAK

Luyindama'nın satışı sonrası Galatasaray'ın, Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'i kadrosuna katacağı da haberde yer aldı.

Galatasaray'ın Standart Liege'den transfer ettiği 26 yaşındaki Luyindama, Kasım ayında milli takımda sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
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