2. Abdülhamid Han'ın planladığı Filyos Liman Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapı liman inşaatının yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK LİMANI OLACAK

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı 25 milyon ton kapasite ile Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.

ÇALIŞMALARIN BU YIL BİTMESİ BEKLENİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs sebebiyle Türkiye'de de sıkı tedbirler alındı. 30 büyükşehirle birlikte Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu şehirlere giriş çıkışların sınırlandırılması 15 gün daha uzatıldı. Salgın sebebiyle bazı çalışmalara ara verildi veya durduruldu. Ancak liman inşaatı çalışmaları son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi ön görülüyor.