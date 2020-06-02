Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar önceki gün Armutlu'da objektiflere yansıdı. Sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Aslışah Alkoçlar muhabirlerle ayaküstü sohbet ederek Engin Altan Düzyatan ile evli olan ablasının koronavirüs önleminden yakındı.

"BENİ EVE KABUL ETMİYORLAR"

Kovid-19 salgını nedeniyle dükkanını Temmuz ayında açacağını söyleyen Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" dedi. Ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Aslışah Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediğini söyledi. Alkoçlar, "Çok özledim ablamı onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Motosiklet sürüyorum ormanda diye sürekli test yaptırıyorum ama hayır gelemezsin eve diyor. Çok özledim onları" dedi.