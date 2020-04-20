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Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu

Aslı Enver, Kerem Tunceri'nin ortaya çıkan ifşa mesajlarının ardından eski basketbolcu ile ilişkisini sonlandırma kararı aldı.

20.04.2020 23:54 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:11

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisi, kısa sürdü. Eski basketbolcunun peş peşe ortaya çıkan ifşa mesajlarını affetmeyen Enver, ilişkiyi noktaladı.

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4 KADINA ATTIĞI MESAJLAR SONRASI İLİŞKİ NOKTALANDI

İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. Henüz tanışma aşamasında olan çiftin, Tunçeri'nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bıraktığı öğrenildi.

İkiliye yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Enver ve Tunçeri görüşmeyi kesti.