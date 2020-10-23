Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet üzerinden akerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

MSB tarafından açıklanan celp tarihleri ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlüleri kapsıyor. Sevk işlemleri için tarihleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı için belli oldu. Askerlik yeri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ekim, Kasım ve Aralık celbini bekleyen asker adayları, askerlik yerlerini sorguluyor. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edildi.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini sorgulamak isteyen er adayları, E-Devlet sisteminden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın adayların erişimine açtığı bilgilere ulaşabilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama veya yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerinden yükümlüler sınıflandırma sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından sorgulama işlemlerini bu ekranlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2020

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;