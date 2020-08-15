Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı

Ünlü şarkıcı uzun süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Karantina dönemini sevgilisinin evinde geçiren şarkıcı, normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu şehir dışında aldı. Uzun süredir ilişkilerini gizli yaşayan ikili, bu tatillerinde aşklarını ilan etti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, dün akşam aşk dolu bir paylaşım yaptı.

"YALNIZ BENİ SEV, KİMSEYE GİTME"

Sibel Can'ın yeni çıkardığı Yalnız Beni Sev şarkısını söyleyen Hadise, o anları Instagram hesabından paylaştı. Şarkıyı dinlerken kendinden geçen Hadise'nin şarkıda sadece "Bizi ölüm ayırsın. Yalnız beni beni sev kimseyi sevme kimseye gitme" yerlerini söylemesi sevgilisi Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlandı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle teknede çekilen bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.