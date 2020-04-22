Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı

Arka Sokaklar dizisinde iki sevgiliyi oynayan Ela Yörüklü ile Yiğitcan Ergin aşk yaşamaya başladı. Çifttin aşkları önceki gün birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıktı.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre: Diziye bu yıl katılan iki genç ismin Arka Sokaklar'daki rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek oldu. Genç oyuncular önceki gün Arnavurtköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin fotoğraflarını çeken muhabirlere aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti. Çift, soruları da yanıtsız bıraktı.

YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?

Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Racon Ailem İçin isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde rol aldı. Ergin, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alıyor.

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde öğrenimine devam eden Yörüklü, aynı zamanda Akademi 35 Buçuk'ta Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi alıyor. Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile yaşadı. Yörüklü şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde Komiser Ezgi rolünü canlandırıyor.