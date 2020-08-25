Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı

Haberler.com / ÖZEL HABER Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya atılan Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı, ünlü ilahiyatçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

"DURUMU ŞİMDİLİK STABİL"

Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA HATİPOĞLU'NDAN GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklamada Nihat hatipoğlu'ndan geldi. Açıklamasında evinde tedavi olduğunu belirten Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Nihat Hatipoğlu'nun rahatsızlığı ile ilgili haberlerin duyulması sonrasında sosyal medyada on binden fazla paylaşım yapıldı. #NihatHatipoğlu etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

İLK KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ünlü ilahiyatçının asistanı dün çıkan söylentiler üzerine yaptığı ilk açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." demişti.



