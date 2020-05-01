Arzu Çerkezoğlu kimdir? DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu nereli, kaç yaşında?

Arzu Çerkezoğlu, 2008 yılında Dev Sağlık-İş Genel Başkanlığı'nı yürüttü. 2013 yılında DİSK Genel Sekreteri seçilerek, DİSK'in ilk kadın genel sekreteri olmayı başardı. 2018'de ise DİSK Genel Başknalığı'na seçildi. Evli ve bir çocuk annesi olan Arzu Çerkezoğlu hayatı, biyografisi...

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Çerkezoğlu, 1969 yılında Artvin'de dünyaya geldi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Üniversite yıllarında İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulundu.

Hekimliğe başladıktan sonra da sağlık işçileri için sendikal faaliyetlerde bulunan Arzu Çerkezoğlu, Tüm Sağlık Sen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nda üç dönem şube başkanlığı görevlerini yürüttü. 2001 yılından itibaren Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'nda (Dev Sağlık-İş) faaliyetlerine devam etti ve 2 dönem genel sekreterlik yapmasının ardından 2008 yılında Dev Sağlık-İş Genel Başkanlığı görevine geldi.

Arzu Çerkezoğlu, 2013 yılının Nisan ayında gerçekleşen DİSK Genel Kurulu'nda genel sekreterliğe seçildi ve DİSK'in ilk kadın Genel Sekreteri oldu. 2018 Mayıs ayında DİSK Genel Başkanlığı'na seçilen Çerkezoğlu, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen DİSK 16. Genel Kurulu'nda yeniden seçildi.

Patoloji uzmanı olan Çerkezoğlu, Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu ile evli ve bir çocuk annesidir.