Artvin nerededir? Artvin'de gezilecek yerler nereler? Artvin'in nesi meşhur?

Milattan önce 3000 yıllarına uzanan geçmişi, doğal güzellikleriyle ve efsaneleşmiş hikayeleriyle Artvin'de gezilecek görülecek pek çok yer var. Doğa turizmi çok gelişmiş şehirde yapılacak pek çok aktivite vardır. Peki, Artvin'de gezilecek yerler nereler? Artvin'de neler yapılır? Hepsi haberimizin detaylarında.

ARTVİN NEREDEDİR?

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en doğusunda bulunan Artvin, Gürcistan ile sınır şehrimizdir. Ardahan, Erzurum, Rize ile komşu olan şehir 7359 kilometre karelik yüzölçümüne sahiptir.

ARTVİN'DE GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Cehennem Deresi Kanyonu

Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıkta yer alan Cehennem Deresi Kanyonu, 500 metre uzunluğundadır. Dağ yürüyüşü için tercih edilen yerlerden biridir. Zorlu ve dik patikalara sahiptir. Dağların arasında oluşmuş bu zorlu yolun bazı kısımlarında tek kişilik geçiş noktaları vardır.

Arsiyan Yaylası Ve Gölleri

Gürcistan sınırına yakın olan Arsiyan yaylası; atmosferi, suyu ve balık tutma imkanı sebebiyle çok ziyaretçi ağırlayan bir yayladır. Bölgede tuz kayaları, kömür madeni ve çok sayıda kaplıca vardır. Birçok sebze ve meyve de bulabilirsiniz.

Efsanelere konu olan Arsiyan gölleri arasında Postanın Gölü, Boğa Gölü ve Kız Gölü vardır. Efsaneleşmiş hikayeleriyle burada asırlar önce yaşamış olan insanların hikayelerini dinlemek de çok keyifli olacaktır.

Belirlediğiniz rotaya göre bu yaylaları da görmek isteyebilirsiniz;

Bilbilan Yaylası Ardanuç/Artvin

Kaçkar Yaylası Yusufeli/Artvin

Beyazsu Yaylası ve Yıldızlı Göl Borçka/Artvin

Sahara Yaylası Merkez/Artvin

Aros Yaylası Yusufeli/Artvin

Cancır Yaylası Şavşat/Artvin

Şavşat Karagöl

Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktadır. Sahara Karagöl Milli Parkı, kamp ve karavan turizmi için çok uygundur.

Borçka Karagöl

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıkta olan Karagöl, 1800'lü yıllarda oluşmuştur. Klaskur adlı tepenin kayması sonucu, Klaskur deresinin önü kapanmıştır. Bu şekilde göl oluşumu sağlanmıştır. Zengin bir orman örtüsü vardır. Kamp turizmi için tercih edilen yerlerden biridir. Mesire alanı olarak kullanılmaktadır.

Papart Vadisi

Papart Deresi Vadisi, Karçal Dağları önemli doğa alanı sınırları içerisinde yer alır. Volkani kayalardan oluşan dağ sisteminin bir parçasıdır. Ilıman hava iklimi ile karışık yapraklı ormanlara ev sahipliği yapar. Ani yükseklik değişimleri sebebiyle ekosistem çeşitliliği fazladır. Birçok endemik bitkiye ve nesli tükenmekte olan hayvan türü bu bölgede yaşamaktadır.

Hatila Vadisi Milli Parkı ve Seyir Terası

Merkez ilçesinde yer alan Hatila Deresi, diğer küçük dere kolları ve çevresinde oluşan vadi her yılı binlerce ziyaretçiyi karşılıyor. 1994 yılında milli park statüsü almıştır. Burada kamp yapabilirsiniz veya bungalovlarda kalabilirsiniz.

Bazalt taşının estetik görünümü ile pek çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Hatila Vadisi Cam Seyir Terası, 230 metre yüksekliktedir. Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından biridir.

ARTVİN'DE GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Atatürk Heykeli

Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'da yürümesini temsilen yapılmıştır. Dünyanın en büyük Atatürk heykelidir. 222 metre yüksekliği ve 60 ton ağırlığı vardır. Heykelin yakınında 60 metre uzunlukta 216 metrekarelik Türk bayrağı vardır.

Ortacalar Çifte Köprüler

İki tane olan köprüler, Arhavi ilçesine yakın Ortacalar köyündedir. 18. yüzyıldan günümüze ulaştığı tahmin edilmektedir. Birbirine dik olacak şekilde yapılan tek gözlü köprüler, güzel fotoğraflar çekmenizi de sağlar.

Artvin Kalesi

70 metre yükseklikte olan kaya üzerine yapılmıştır. Hemen karşısında Artvin Köprüsü bulunur. 937 yılında Gürcü Kralı Büyük Oşet tarafından yaptırılan kalenin içinde şapel ve sarnıç vardır. Daha sonra Osmanlılar tarafından da onarılarak kullanılmıştır. Çayağzı mahallesinde, Çoruh Nehri kıyısında yer almaktadır.

Barhal Kilisesi

Yusufeli ilçesi, Altıparmak köyünde yer alan Barhal Kilisesi, dokuzun yüzyılda Kral David Magistros zamanında yaptırılmıştır. Yazılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Vaftizci Yahya adına adanmıştır. 1677 yılında ise Hacı Şerif Efendi tarafından cami olarak yenilenmiştir.

İşhan Kilisesi

İşhan Manastırı, kilise ve şapelden oluşmaktadır. 951 tarihinde yazılan bilgiye göre kilise; Rahip Khandza'nın yeğeni ve öğrencisi tarafından, dönemin kralının desteği ile yapılmıştır. Gürcü Kralı David zamanında başlayan yapımı, 1027 yılında Bagratlı Kralı Magistros tarafından tamamlanmıştır.

Piskoposluk makamı olarak kullanılan manastır görevini on altıncı yüzyıla kadar sürdürmüştür. Osmanlı döneminde kilisenin batıya bakan kısmı onarılarak camiye çevrilmiştir. 1983 yılına kadar cami olarak kullanılmıştır. Kanlı Kilise olarak da bilinen İşhan Kilisesi hakkında efsaneleşmiş hikayelerde bulunmaktadır.

Asırlar boyu hristiyanların yaşadığı bölgede pek çok kilise bulunmaktadır. Bunlardan bazılarından geriye sadece birkaç duvar kalsa da bazıları ilk günkü gibi sağlamdır. Artvin'de bulunan kiliselerden diğerleri şunlardır;

Tibeti Kilisesi Şavşat'ta bulunuyor. 899-914 yıllarından kaldığı belirtiliyor.

Rabat Kilisesi Ardanuç'ta bulunuyor. 10. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor.

Tekkale Manastırı Yusufeli ilçesinde bulunan manastır, dokuzuncu yüzyıldan beri ayaktadır.

Ferhatlı Kalesi

Ardanuç ilçesinde olan kale, Ferhat ile Şirin hikayesi ile ünlüdür. Kitabesi bulunmayan kalenin Ardanuç Kalesi ile aynı zaman diliminde yapıldığı düşünülmektedir. Evliya Çelebi ünlü Seyahatnamesi'nde kaleden Harbe Kalesi olarak bahsetmiştir.

Artvin Kültür Evi

Evin ocak taşı üzerinde 1799yılında, Bicanoğlu Yahya Ağa tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Aynı bölgede bulunan Orta Mahalle Camii'den 16 yıl sonra yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisi ve işçiliği için önemli örneklerdendir. Günümüzde yöresel yemeklerin yendiği bir yerdir.

ARTVİN'DE NELER YAPILIR?

Atabarı Kayak Merkezi ve Mersivan Yaylası şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde kış sporları yapılabilir. Telesiyej, gondol lift, konaklama ve yeme içme imkanı vardır.

Mersivan Kayak Merkezi şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan 1750 rakımlı dağda 800 metrelik pist bulunmaktadır.

Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 22.500 hektarlık alan, Türkiye'nin önemli bitki alanlarındandır. Burada eğitim ve av turizmi amaçlı kullanım söz konusudur.

Artvin yaylaları kamp ve karavan turizmi için çok uygundur. Sakin ve keyifli zaman geçirmek için tercih edebilirsiniz.

Arhavi Plajı, Kopmuş Plajı ve Kemalpaşa Plajı yüzmek için uygun Artvin plajlarıdır.

ARTVİN'İN NESİ MEŞHUR?

Kara hurma

Çam sakızı

Mısır unu

Taş Bebekler

Folklorik Bebekler

Maçahel Balı

ARTVİN'DE NE YENİR? ARTVİN YÖRESEL LEZZETLERİ

Artvin / Çağ Döneri

Zurbiyet

Çinçar / ısırgan otu Çorbası

Çarğala / pazı yemeği

Kada

Artvin / İrsa Böreği

Puçuko