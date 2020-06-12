Artvin'de 'gök taşı' sevinci; 'Başımıza talih kuşu kondu'
ARTVİN'in Borçka ilçesinde yaşayan Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde farklı bir taş buldu.
ARTVİN'in Borçka ilçesinde yaşayan Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde farklı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen çocuğun amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu" dedi.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Ceyda Gedik, çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı babası Adnan Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin gök taşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.
Türkiye'de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yaratmıştı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı.