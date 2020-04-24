Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin

Demet Akalın, yıldızının uyuşmadığı Şeyma Subaşı'yı İtalyan mutfağını sevdiğini söylediği için "Ağzının tadını bilsen burnunun b.konu yersin" diyerek eleştirdi. Akalın'a Subaşı'nda bir cevap gelmezken en sert eleştiri şarkıcı Arto'dan geldi.

"ŞEYMA'NIN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU SENSİN"

Akalın'ın Subaşı'yı eleştirmesiyle küplere binen Arto, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun. Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin! Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!"