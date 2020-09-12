Artı Eksi sunucusu kimdir? Artı Eksi sunucusu Serdar Akdoğar kaç yaşında, nereli? Serdar Akdoğar hayatı ve biyografisi!

Sevilen TV programı Artı Eksi, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Artı Eksi hakkında, Artı Eksi sunucusu Artı Eksi kimdir? Artı Eksi sunucusu Serdar Akdoğar kaç yaşında, nereli? Serdar Akdoğar hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

ARTI EKSİ SUNUCUSU SERDAR AKDOĞAR KİMDİR?

Samsun'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitirdi. Gazeteciliğe 1998 yılında adım attı. Ulusal kanalların haber merkezlerinde görev aldı. 2010 yılı boyunca ABD'nin başkenti Washington'da serbest gazetecilik yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra 2011-2013 yılları arasında TRT Türk'te yayınlanan "Bugün" programı ile ilk ekran deneyimine imza attı.

Haber Global'in kuruluş sürecinde kadroya katıldı. Cumartesi günleri saat 20:00'de uzman konuklarla, merak edilen konuların, tartışılan olayların konuşulduğu Artı Eksi programını sunuyor.

19 Şubat 2020'den itibaren Haber Global Haber Müdürü görevini üstlenen Akdoğar, 11 Ağustos 2020 itibariyle TV Haber Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.