Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

"ALINACAK TEDBİRLERİ KARARLAŞTIRDIK"

Bakan Koca, toplantıda korona salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini ifade etti. Koca, paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.

"İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI"

Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını da belirterek, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SALGINDAKİ SON DURUM?

Ülkemizde 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne kıyasla arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2102 artarak 355 bin 528 oldu. 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 584'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2102 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 71 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 584'e, toplam vaka sayısı ise 355 bin 528'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1581 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, ağır hasta sayısı 1599, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.