Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının yeniden 1000'in üstüne çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını sıklaştırdı. Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerinin altını çizerek sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir açıklama yaptı. Koca, mesajında, "Bugün maske takmayan, yarın Kovid-19'un gerçek yüzünü görebilir" ifadelerine yer verdi.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Koca'nın bir önceki mesajlarındaki uyarılar şöyle: "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."