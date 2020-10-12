Arsene Wenger'den Uluslar Ligi eleştirisi: Kurtulmak lazım

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, UEFA'nın milli takımlar düzeyinde düzenlediği Uluslar Ligi turnuvasını eleştirdi.

Fransız teknik adama göre, turnuvanın tamamen kaldırılması gerekiyor. Arsene Wenger'e göre Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası futbol dünyası için yeterli konumdaki turnuvalar.

Arsene Wenger açıklamasında; "Uluslar Ligi'nden kurtulup, herkesin anladığı bir turnuva yapılması lazım. Sokakta Uluslar Ligi'ni sorsanız, açıklayacak kimseyi bulamazsınız." dedi.

2018'DE ARSENAL'DEN AYRILDI

Arsene Wenger, 2018'de Arsenal'deki görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Kasım 2019'dan beri FIFA'da Gelişim Direktörü olarak görev alıyor.