Arsene Wenger'den Uluslar Ligi eleştirisi: Kurtulmak lazım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arsene Wenger'den Uluslar Ligi eleştirisi: Kurtulmak lazım

12.10.2020 23:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:12

UEFA'nın milli takımlar düzeyinde düzenlediği Uluslar Ligi'ni eleştiren Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, "Uluslar Ligi'nden kurtulup, herkesin anladığı bir turnuva yapılması lazım" dedi.

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, UEFA'nın milli takımlar düzeyinde düzenlediği Uluslar Ligi turnuvasını eleştirdi.

Fransız teknik adama göre, turnuvanın tamamen kaldırılması gerekiyor. Arsene Wenger'e göre Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası futbol dünyası için yeterli konumdaki turnuvalar.

Arsene Wenger açıklamasında; "Uluslar Ligi'nden kurtulup, herkesin anladığı bir turnuva yapılması lazım. Sokakta Uluslar Ligi'ni sorsanız, açıklayacak kimseyi bulamazsınız." dedi.

2018'DE ARSENAL'DEN AYRILDI

Arsene Wenger, 2018'de Arsenal'deki görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Kasım 2019'dan beri FIFA'da Gelişim Direktörü olarak görev alıyor.

Arsene Wenger'den Uluslar Ligi eleştirisi: Kurtulmak lazım
Haber Yorumları (1)
EEE: eee neymiş önerisi? eee yok? boş boş konuşur anca
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ersin Tatar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Halil Sezai Mehmet Ali Erbil Soner Sarıkabadayı
Spor Vitor Hugo Gökhan Töre Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsene Wenger'den Uluslar Ligi eleştirisi: Kurtulmak lazım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 00:32:04. #1.15#
title