Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı

İngiltere Premier Ligi, koronavirüs arasından sonra dev bir maça sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, erteleme maçında Arsenal'i konuk etti.

Manchester City karşısında sürpriz bir 11 çıkaran Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, maç kadrosunda Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i almadı. Öte yandan, Londra ekibinde Lacazette, Pepe, Martinelli ve Ceballos gibi yıldız isimler de yedek kulübesinde maça başladı.

İspanyol teknik adamın, Pablo Mari, Joseph Willock, Eddie Nketiah ve Kieran Tierney gibi gençlere ilk 11'de şans vermesi dikkat çekti.