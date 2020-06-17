Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Koronavirüs arasından sonra bugün başlayan İngiltere Premier Lig'de oynanacak Manchester City-Arsenal maçının kadrosuna Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, teknik direktör Mikel Arteta tarafından maç kadrosunda tercih edilmedi.

İngiltere Premier Ligi, koronavirüs arasından sonra dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, erteleme maçında Arsenal'i konuk ediyor.

Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Sürpriz bir 11 çıkaran Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, maç kadrosunda Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i almadı. Öte yandan, Londra ekibinde Lacazette, Pepe, Martinelli ve Ceballos gibi yıldız isimler de yedek kulübesinde.

Sürpriz bir ilk 11 çıkaran Arteta, Pablo Mari, Joseph Willock, Eddie Nketiah ve Kieran Tierney gibi gençlere şans verdi.