Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti

Arsenal'in eski forveti Nicklas Bendtner, 19 yaşından bu yana kumar bağımlısı olduğunu ve kumarda oldukça fazla para kaybettiğini söyledi.

Danimarka'da kız arkadaşıyla "Bendtner ve Philine" adlı bir reality şov yapan Danimarkalı eski futbolcu Londra'da geçirdiği zamanda yüksek bahisli kumar turnuvalarına katıldığını anlattı.

"İŞLER KONTROLDEN ÇIKTI"

Kaybının çok büyük olduğunu belirten Danimarkalı futbolcu, "Çok para kaybettim. Hayal edilemeyecek bir miktar. Hayatımda çok fazla poker oynadım. 19 yaşından beri profesyonel olarak oynuyorum. Londra'da bir gece işler kontrolden çıktı. Gerçekten çok kötü şeyler olabilirdi. Ne kadar kaybettiğimi hesaplamak zor ama yaklaşık 6 milyon pound civarı" açıklamalarını yaptı.

Şimdilerde ise keyif için arkadaşlar arasında poker oynamaya devam ettiğini belirten Bendtner, arkadaşlar arası bir turnuva düzenleyeceğini açıkladı.