Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu

Rus televizyonunda yorumculuk yapan, ülkenin efsane futbolcusu Andrey Arshavin, kuryeliğe başladı.

Zenit kulübünün eski oyuncularıyla birlikte gönüllü olarak koronavirüs mücadelesine girişen Arshavin, kurye olarak kapı kapı dolaşarak, ihtiyaç sahibi insanların evine gıda ve erzak dağıtıyor.

ARSENAL'DE OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl futbol hayatını noktalayan Andrey Arshavin'in 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yıldızı parlamıştı. Eski Rus futbolcu, turnuva sonrasında İngiliz devi Arsenal'e transfer olmuş ve 4 sene Londra ekibinde forma giymişti.

Jose Mourinho

MOURINHO DA YARDIMDA BULUNMUŞTU

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok futbol adamı da Andrey Arshavin gibi yardımında bulunuyor. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho da onlardan biri.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho, önce karantina döneminde bazı derneklerle bir araya gelerek ihtiyaç sahiplerine alışverişlerini yapmıştı. Daha sonra da Tottenham'ın bahçesinde yetişen meyve ve sebzelerin statlarında toplanması için başlatılan seferberliğe katılmıştı.