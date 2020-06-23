Arog film konusu nedir? Arog oyuncuları kimler? Arog filmi hakkında merak edilen her şey! Bir Cem Yılmaz Filmi Arog! Arog filmi nerede çekildi?

Arog filmi vizyona girdiği tarihten itibaren büyük izleyici kitlesine ve beğeniye ulaştı. Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve oynadığı bir film olan Arogyıllar geçse de tekrar tekrar izleniyor ve ilk günkü eğlenceliğini koruyor. Arog filmi hakkında merak edilenleri ve detayları sizin için kaleme aldık.

AROG FİLM KONUSU NEDİR?

Gora gezegeninde yaşadığı maceranın ardından sevdiği kadın Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif, mutlu bir yaşam kurmuş, doğacak çocuklarının tatlı telaşı içinde yaşamını sürdürmektedir.

Dünyada yaşam, kusursuz şekilde sürerken, Gora gezegeninde de hain bir plan işlemeye başlamıştır. Logar ve has adamı Tihulu bu planın baş kahramanlarıdır. Logar, tüm evrendeki en büyük düşmanı Arif'den intikam almaya yemin etmiştir. Arif'i öldürmenin basit bir intikam olacağını düşünen Logar daha acı verici bir yöntem bulmuştur, Arif'i 1 milyon yıl öncesine göndermek... Logar'ın kusursuz planı sayesinde 1 milyon yıl önce yaşayanlar da Arif ile tanışma fırsatına sahip olacaklardır. AROG filmi oyuncuları! AROG filmi nerede çekildi? AROG konusu nedir?

AROG FİLM KONUSU

Gittiği döneme ait insanlarla kısa sürede kaynaşan Arif, yaşadığı yüzyıldaki medeniyetleri de oraya taşır. Hamile olan eşine dönmek için en acilinden teknolojik olarak ilerleme sağlayıp zaman makinası yapmalıdır. Fakat bu girişimlerden rahatsız olan taş devri sakinleri, Arif'i zorlayacaktır. Arif'i ailesinden, sevdiklerinden uzak dönemde neler bekliyor?

AROG FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özge Özberk, Ozan Güven, Özkan Uğur, Nil Karaibrahimgil, Rıdvan Dilmeni, Hasan Kaçan, Metin Keçeci, Muhittin Korkmaz, Tihulu, Cem Korkmaz, Sabri Günay, Ethel Mulinas, Emre Demirkapı, Kaan Öztop, İlker Ayrık.

AROG NEREDE ÇEKİLDİ?

Gora'dan 4 yıl sonra çekilen AROG filmi, taş devrinde geçer. Oysa ki Gora, uzayda yaşanılanları konu ediniyordu. Komedi türündeki film birçok Avrupa ülkesinde de vizyona girmişti. Filmin çekimleri Antalya'ya bağlı Kurşunlu köyü ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapıldı.