Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık

Yeni normal dönemiyle beraber unutulan sosyal mesafe ve maske kuralı, artan kalabalıkla beraber vaka sayılarında dalgalanmaya neden oluyor. Arnavutköy'de ise koronavirüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup, asker eğlencesi düzenledi. Görüntüleri izleyenlerin vurdumduymazlığı pes dedirtti.

OYUNLAR OYNANDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemleri hiçe sayan bir grup asker eğlencesi düzenledi.

Düzenlenen asker eğlencesinde büyük, küçük fark etmeksizin onlarca kişi oyunlar oynadı, halay çekti.

Eğlencede saatlerce eğlenen vatandaşlar cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi.