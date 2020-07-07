Çocuklar İnşaatta cansız beden gördük deyince mahalleli sokağa döküldü

Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların inşaat içinde çocuk cansız bedeni gördüklerini söylemesi üzerine mahalleli ayağa kalktı ancak ekiplerin yaptığı aramalarda herhangi bir cansız bedene rastlanmadı.

07.07.2020 05:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:05

İstanbul Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cansız bedeni gördüklerini söylemesi üzerine mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cansız bedene rastlanılmadı.

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Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait cansız beden gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

CANSIZ BEDENE RASTLANMADI

Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cansız bedene rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi.