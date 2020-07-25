Arman Bıçakçı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında bilgiler

27 Temmuz Pazartesi günü Arman Bıçakçı ile Songül Öden nikah masasına oturuyor. 3 yıldır birlikte olan ikili pazartesi günü evlenecek. Peki Arman Bıçakçı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

ARMAN BIÇAKÇI KİMDİR?

Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğenidir. (Bazı kaynaklarda ismi Erman Bıçakçı olarak da geçiyor.)

Arman Bıçakçı Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2003 yılı mezunudur. 2005 yılından beri Sevan Bıçakçı Mücevher'de yönetici olarak çalışmaktadır.

İngilizce bilen Erman Bıçakçı Songül Öden'le iki yıl önce bir tiyatro oyununda tanışmış. Magazinel yanı olmayan Bıçakçı hakkında çok fazla bilgi bulunmamakta.Songül Öden ve Arman Bıçakçı aşkı gizli saklı bir şekilde yürüyordu. Ancak "Duymadık Demeyin" programında saklanan aşk ortaya çıktı. Oyuncu Songül Öden, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğeni iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü nikâh masasına oturacak.

ARMAN BIÇAKÇI İLE SONGÜL ÖDEN EVLENİYOR

Oyuncu Songül Öden, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın yeğeni iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü nikâh masasına oturuyor.

Pandemi nedeniyle çift nikâhı kimseye haber veremedi. Çiftin sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni Arman Bıçakçı'nın ailesinin evinde yapılacak. Törene 20 kişilik davetli katılacak. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.