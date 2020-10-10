Canlı yayında hakaret etti diye arkadaşını uykusunda öldürdü

Adana'da dün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rodi Kasım Karayiğit, arkadaşı Emre Ç. ile gece saatlerinde tek yaşadığı evine geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan Emre Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, kayıplara karışan Emre Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Adana'nın Kozan ilçesi Karacaören Köyü'nde olduğu tespit edilen zanlı, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Çetiner, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GECE UYUDUKTAN SONRA ONU ÖLDÜRDÜM"

Zanlının ifadesinde, Rodi Kasım Karayiğit ile bir süredir arkadaş olduklarını ve olayın yaşandığı gece Karayiğit'e ait eve giderek birlikte vakit geçirmeyi planladıklarını dile getiren katil zanlısı Emre Ç. eve geldiklerinde Karayiğit'in sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla sohbet ettiğini bu sırada kendisinin de onun yanında olduğunu söyledi. Sohbet sırasında Karayiğit'in kendisine küfür ettiğini dile getiren Çetiner'in "Yayını 35 dakika sürdü. Bu süre içinde arkadaşlarına benim hakkımda 'Bu adam olmaz' gibi cümleler söyleyerek küfür etti. Benim de zoruma gitti. Gece uyuduktan sonra onu kendi silahıyla öldürdüm" dediği öğrenildi.