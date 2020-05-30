Arka Sokaklar 554. bölüm izle! Arka Sokaklar 555. bölüm fragmanı yayımlandı

Arka Sokaklar, yeni maceralarla ekrana gelmeye devam ediyor. Nazike, Hüsnü'nün başına çorap örmekten hala vazgeçmemiştir. Ancak, Nazike'nin zor durumunda Zeliş de oradadır, bu fırsatı kaçırmaz. Ekipten Hakan'ın ise hayatı tehlikededir. İşte, Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar...

Arka Sokaklar son bölüm full izle...

ARKA SOKAKLAR 555. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanında; ekip yeniden nefes kesen operasyonlara katılır. Diğer yandan emniyette Hüsnü ile Mesut'un atışmaları devam eder. Nazike de bilindiği gibi, başına dert açmayı sürdürür.

Hakan'ın hayatı tehlikededir. Bir grup onu köşeye sıkıştırıp, kaçırmıştır. Bir ringin üzerinde iki kişi tarafından yaka paça tutulan Hakan, büyük şiddete maruz kalır. Peki, ekip Hakanı kurtarabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı'ya tecavüz eden Kudret hapisten çıkmıştır. Rasim para karşılığı kardeşi Nazlı'yı, Kudret'e satar. Kudret, Nazlı'yı evlenmek için zorlar. Selin, Nazlı'yı kurtarmak için her yolu deneyecektir; ama, izine bir türlü ulaşamaz. Bu zamanda yanında Mesut vardır.

Pınar, öğrencileriyle online ders yapar. Bu sırada Damla isimli öğrencinin evinde sesler yükselir. Anne Betül'ün hapisten çıkan kocası eve gelip Damla'yı kaçırmıştır. Pınar, Ali'ye haber verir ve Damla'yı bulmak için dört yandan çalışmaya koyulurlar.

Dolandırıcı Erdi, sahte kolonya işine girmiştir. Kolonyalar, Hüsnü'nün mahallesindeki bakkala kadar ulaşmıştır. Nazike kolonyayı bol miktarda kullanır ve hastanelik olur.

Koronavirüs dolayısıyla kapalı olan barlara bir çete musallat olur. Barların kapalı olmasını fırsat bilerek içkileri çalan çete, ekibi harekete geçirir. Çete, çaldıkları içkilerin bir kısmı ile mekanlarına kadın dansçılar getirerek eğlenirler. Bu bilgi karşısında ekip, kılık değiştirerek gizlice çetenin içine sızar. Çete liderinin güvenini kazanan başarılı ekip operasyonu başlatır. Çete çaldıkları içkilerle alem yaptıkları mekana ekip üyelerini de çağırır. Ekip, çeteyi tutuklamak için gerekli olan tüm kanıtlara ulaştıktan sonra operasyonu başarılı bir şekilde sonlandırır.

Hüsnü ve ailesi de koronavirüs tehlikesini atlatmıştır. Artık her şey eskisi gibi devem eder.