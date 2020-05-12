Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor

İtalya'da Roma forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Javier Pastore'nin Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek, Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY PASTORE'Yİ İSTEDİ"

Patore'ye Türkiye'de üç büyüklerin talip olduğunu belirten İlek, "Arjantin'den asla vazgeçemiyorum. Benim 2. vatanım. Oradaki futbolcu ve teknik direktörlerle devamlı görüşüyorum. Javier Pastore'nin temsil hakları bende. Pastore'nin Türkiye yetkilisi benim. Ayrıca Çin, Katar ve Arabistan hakları da bende. Pastore ile ilgili geçmiş dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi olmuştu. Günümüz döviz kuruyla bu tarz isimlerin şu anda Türkiye'ye gelmesi zor. Bu tarz oyunculara imkansız gözüyle bakılıyor ancak imkansız değil. Falcao'ya da zamanında bunları söylediler. Böyle transferler 1 haftada bitmiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE NEDEN OLMASIN?"

Medipol Başakşehir-Roma maçında Arjantinli yıldızla bir araya geldiğini vurgulayan Fatih İlek, "Başakşehir'le oynanan maçtan sonra Pastore'yle konuştum. Pastore bana 'Türkiye olabilir. Neden olmasın?' dedi. Pastore'nin menajeriyle konuşmaya devam ediyorum. İnşallah böyle bir yıldızı Türkiye'ye kazandırırız. Fenerbahçe geçtiğimiz dönemde onu Roma'dan kiralamaya çalışmıştı. Biz görüşmelere tekrardan başlayacağız" dedi.