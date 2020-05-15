Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin Futbol Federasyonu, Haziran ayında sözleşmeleri bitecek futbolcularla ilgili önemli bir karar aldı. Arjantin Futbolcular Birliği ile yapılan görüşmeler sonrası, futbolcuların Haziran ayında sona erecek kontratları 6 ay süreyle uzatıldı.
15.05.2020 23:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:01
Arjantin'de, sözleşmeleri Haziran ayında sona erecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı.
Arjantin Futbol Federasyonundan (AFA) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan istisnai durumdan dolayı Arjantin Futbolcular Birliği (FAA) ile Haziran ayında sözleşmesi sona erecek futbolcuların kontratlarının 6 ay uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
2 BİN OYUNCU ETKİLENECEK
FAA, bu karardan yaklaşık 2 bin oyuncunun etkileneceğini bildirdi.
Ülkede ligler Mart ayında iptal edilmişti. AFA ayrıca 2022 yılına kadar hiçbir takımın küme düşmeyeceğini açıklamıştı.