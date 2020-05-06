Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti
SİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin liraya aldığı panelvan minibüsü, iddiaya göre sürekli fren arızası verince değiştirilmesini talep etti.
SİVAS'ta halı yıkama dükkanı işleten İlyas Demir (47), 2 yıl önce 120 bin liraya aldığı panelvan minibüsü, iddiaya göre sürekli fren arızası verince değiştirilmesini talep etti. Talebe olumsuz yanıt alan Demir, durumu protesto etmek için minibüsün gövdesini uyarı yazılarıyla donattı.
Kentte 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 17 yıldır halı yıkama işi yapan İlyas Demir, 2018 yılının Aralık ayında işletmesinde halıların taşınmasında kullanmak için panelvan tipi minibüs aldı. 120 bin liraya satın alınan araç, iddiaya göre 5 ay sonra arıza vermeye başladı. Fren sistemindeki arıza nedeniyle araç, birçok kez servise gittiği halde sorun giderilemedi.
Aracın üzerine yazdıkları yazılarla diğer alıcıları da uyardıklarını belirten Demir, "Firmaya gidince kimse bizimle ilgilenmiyor. Bu yazıları yazdım. Şu an kullanılmıyor. Aracın şu an fren sistemi yok. Bir kaza olsa başımız yanacak. Bu yazıları görenler de gelip resim çektiriyor. Hatta bana 'biz de bu firmadan alacaktık, ama almayız' diyorlar. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurumuzu yaptık. Koronavirüs nedeniyle mahkemeye başvurumuzu yapamadık. Ama en kısa zamanda adli makamlarda da hakkımızı arayacağız" diye konuştu.