Arif V 216 konusu nedir? Arif v 216 oyuncuları kimler? Arif V 216 gişesi ne kadar?

G.O.R.A ve A.R.O.G.'un sevilen karakteri 216 adlı robotun hikayesine odaklanan film, komedi türündedir.

ARİF V 216 KONUSU

Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.

ARİF V 216 KARAKTERLERİ

Filmde pek çok bilindik karakter canlandırılmıştır.

Arif Işık

216

Garavel

Pembeşeker

Pervin

Besim

Zeki Müren

Ajda Pekkan

Filiz Akın

Cüneyt Arkın

Sadri Alışık

Ayhan Işık

ARİF V 216 OYUNCULARI

Cem Yılmaz

Ozan Güven

Seda Bakan

Zafer Algöz

Özkan Uğur

ARİF V 216 GİŞE

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Arif V 216' filmi, iki haftada 3,3 milyon izlendi. Ünlü komedyen bu filmden 42 milyon 930 bin 548 TL hasılat elde etti.

Türü: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (126 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: Cem Yılmaz

Yapımcı Firma: CMYLMZ Fikirsanat

ARİF V 216 IMDB PUANI

7,2/10