Arif V 216 konusu nedir? Arif v 216 oyuncuları kimler? Arif V 216 gişesi ne kadar?

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G.O.R.A ve A.R.O.G.'un sevilen karakteri 216 adlı robotun hikayesine odaklanan film, komedi türündedir. Arif v 216 hakkında merak edilenler. Arif V 216 IMDb puanı kaç? Arif V 216 karakterleri
G.O.R.A ve A.R.O.G.'un sevilen karakteri 216 adlı robotun hikayesine odaklanan film, komedi türündedir.
ARİF V 216 KONUSU
Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir.
ARİF V 216 KARAKTERLERİ
Filmde pek çok bilindik karakter canlandırılmıştır.
Arif Işık
216
Garavel
Pembeşeker
Pervin
Besim
Zeki Müren
Ajda Pekkan
Filiz Akın
Cüneyt Arkın
Sadri Alışık
Ayhan Işık
ARİF V 216 OYUNCULARI
Cem Yılmaz
Ozan Güven
Seda Bakan
Zafer Algöz
Özkan Uğur
ARİF V 216 GİŞE
Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Arif V 216' filmi, iki haftada 3,3 milyon izlendi. Ünlü komedyen bu filmden 42 milyon 930 bin 548 TL hasılat elde etti.
Türü: Komedi
Yapım Yılı: 2017 (126 dk)
Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018 Cuma
Senaryo: Cem Yılmaz
Yapımcı Firma: CMYLMZ Fikirsanat
ARİF V 216 IMDB PUANI
7,2/10