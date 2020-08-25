Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık nereli, kaç yaşında?
Youtube'da sokak röportajları ile adını duyuran Arif Kocabıyık kaç yaşında? Kocabıyık, internette "İlave Tv" isimli kanalda içerikler üretiyor. Paylaştığı bir video nedeniyle gözaltına alınmıştı. Arif Kocabıyık hakkında detaylar haberimizde.
25.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:24
İlave TV adlı kanalda takipçileriyle videolar paylaşan Arif Kocabıyık, Antalya'da yaşıyor. Antalyaspor sevdalısı Kocabıyık, videolarıyla sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip. Arif Kocabıyık nereli?
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ARİF KOCABIYIK KİMDİR?
Kocabıyık, 37 yaşında ve Antalya'da yaşamını sürdürüyor. Antalya Ensitri Melske Lisesi'nde eğitim gördü. Kendisine, Youtube'da Halkın Muhabiri asını veren Arif Kocabıyık, paylaştığı bir video nedeniyle 25 Ağustos 2020 tarihinde Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmıştı.
Twitter hesabından bir video paylaşan Kocabıyık gözaltına alındığını ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini belirtti.