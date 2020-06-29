Arı sokmasında ilk yardım nasıl yapılır? Arı sokması belirtileri nelerdir? Arı türleri nelerdir?

Yaz aylarında sıklıkla gördüğümüz arı sokması nedir? Dünya genelinde arı sokmasına uğramayan kişi sayısı oldukça azdır. Alerjik tepkimeye yol açabilir. İlk müdahalede yaranın üstüne buz konularak acı ve şişlik azaltır. Arı sokması sonucu alerji problemleri yaşayan kişiler, aşırı ateş, şişlik ve kızarıklık ile karşılaşır. İlk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye mutlaka gidilmelidir.

ARI SOKMASINDA İLK YARDIM NASIL YAPILIR?

Arı sokmasından sonra anında müdahale etmeniz gerekmektedir. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Eğer hafif şekilde yan etkisi var ise bun yöntemler işe yarayacaktır. Fakat daha büyük problemlerde doktora gitmelisiniz. Arı sokmasında anında yapabileceğimiz ilk yardım türleri şunlardır;

-Yoğurt sürmek

Yoğurt sürmek acıyı hafifletir. Yaranın üstüne direkt olarak uygulanabilir.

-Soğan

Arı sokmasından kısa bir süre sonra kaşıntı başlayacaktır. Buna en iyi gelenlerden biri soğandır. Soğanı ikiye bölüp yaranın üstünde beklemelisiniz.

-Maydanoz

Maydanoz ezilerek suyu çıkartılır. Elde edilen sıvı yaraya iyi gelecektir.

-Elma sirkesi

Arı soktuktan sonra sızı hissediyorsanız, elma sirkesi sizi kurtaracaktır. Pamuk yardımı ile yaranın üstüne sürmeniz yeterli olacaktır.

-Bal

Arı soktuktan sonra enfeksiyon riski oluşabilir. Bal enfeksiyon riskinin önüne geçecektir. Hem zehiri azaltacak hem de enfeksiyonu önleyecektir.

-Sarımsak

Sarımsak soğan gibi acıyı azaltır, kaşıntıya iyi gelir.

-Su-karbonat karışımı

Arı soktuktan sonra bölgede iltihap oluşabilir. Su-karbonat karışımının iltihap kurutucu özelliği vardır. Anında sürüldüğünde bu durumu önüne geçilebilir.

ARI SOKMASI KAÇ SAATTE ZEHİRLER?

Arı sokmayı her kişide farklı belirtiler ve sürede ortaya çıkar. Kiminde anında etki gösterirken kimilerinde 24-48 saat içinde etkisini gösterir. Arı soktuğu anda hafif kızarıklık ve şişlik olabilir. Böyle durumlarda endişelenmenize gerek yoktur. Bazen arı sokması etkisi 7 gün boyunca devam eder. Böyle durumlarda anında doktora başvurulmalıdır. 7 gün devam eden belirtiler görülür. Alerjisi olan kişileri 24 saatte zehirler.

ARI SOKMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arılarda zehir keseleri vardır. İnsanları sokabilen bu böcek türü, sistematik alerjisi olanlar için tehlike saçarlar. Çok az sayıda ölüm oranı gözükmüştür. Arı sokması sonucunda deride hafif miktarda kızarıklık meydana gelir. Ateş yükselmesi ve mide bulantısı da görülen belirtiler arasındadır. Kısa süreli şişlik ve kaşıntı da görülen belirtiler arasındadır. Bu durum uzun süreli olduğunda endişelenmeli ve doktora başvurulmalıdır.

BEBEKLERDE ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Bebek vücudu arı sokmasında yetişkinlere göre daha fazla reaksiyon verir. Bebeğinizi arı soktuğunda ilk yapmanız gereken arının iğnesini bebeğin vücudundan çıkartmak. Bölgeye buz koyarak veya yoğurt sürerek acı azaltılmalıdır. Buz direkt olarak bebeğin vücuduna koymayınız. Peçeteye sarılıp aralıklı olarak kompres yapılmalıdır. Bebeğin arı sokmasına alerjisi olup olmadığı belirlenmelidir. Alerjisi olan bebeklerde arı sokması tehlikeli olabilir.

ARI SOKMASI ALERJİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Arı sokması her vücutta aynı etkiyi yaratmaz. Kimi çok hafif atlatırken kimi ise doktora başvurmalıdır. Alerjisi olan insanlar arı sokmasını şiddetli şekilde geçirir. Arı Sokmasında kaşıntı ve şişkinlik görülmez. Alerjisi olan kişiler açık alanlardaki arılara dikkat etmeli, açıkta şekerli yiyecek bırakmamalıdır.Arı sokması alerji belirtileri arasında;

Yanma,

Çarpıntı,

Aşırı şişlik,

Dilde şişlik,

Baş dönmesi,

Bayılmadır.

ARI SOKMASINDA BİLİNMESİ GEREKENLER NELERDİR?

-Arı sokmasında alerji olup olmadığı tespit edilmelidir.

-Arı sokmasında buz, yoğurt ve soğan ilk yardım müdahalesinde başvurulması gerekenler arasındadır.

-Arının vücutta bıraktığı iğne, 30 saniye içinde çıkarılmalıdır.

-İğnedeki zehir 2-3 dakika içinde kana karışır.

-Soğuk kompres anında acıyı ve şişkinliği azaltacaktır.

-Arı sokmasında bölgeyi sabun ile temizlenebilir.

-Nefes darlığı, bulantı ve yüksek ateş şikayetlerinde doktora başvurulmalıdır.

TÜRKİYE'DE ARICILIK EN ÇOK HANGİ BÖLGEDE YAPILIR?

Arı türlerinin %5'i Türkiye'de bulunmaktadır. Anadolu'da sıkça rastlanılan arı türü Kafkas arısı, Suriye Arısı, Karniyol, İran Arısıdır. Ordu, Muğla ve Adana'dır. 16 bin 799 ton bal üretimi Adana ilk sırada yer alırken, 15 bin 867 ton ile Muğla ikinci sıradadır. 10 bin 729 ton ile Adana 3. sırada yer almaktadır. En az bal yapan ve arıcılık faaliyeti az şehir ise Kilis'tir.91 ton üretim ile Nevşehir 2, 107 ton ile Kırşehir ise 3. sırada yer alır.

ARI TÜRLERİ NELERDİR?

Sarı Arı Türü

Siyah Arı Türü

Carniola Bal Arısı

Kafkas Arı Türü

Kıbrıs Bal Arısı

Suriye Bal Arısı

Anadolu Arısı

Belfast Arısı

Yığılca Arısı

Muğla Arısı