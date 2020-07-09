Ardı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla ardı sıra mı, ardısıra mı? Ardı sıra ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ardı sıra". Peki, ardısıra nasıl yazılır? TDK'ya göre ardı sıra mı, ardısıra mı yazılır?

09.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:20

Ardı sıra kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, ardı sıra TDK'ya göre nasıl yazılır? Ardısıra nasıl yazılır? Ardısıra mı, ardısıra mı? TDK'ya göre ardı sıra kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE ARDI SIRA NASIL YAZILIR?

Ardısıra: Yanlış

Ardı sıra: Doğru

ARDI SIRA İLE ÖRNEK CÜMLELER

ardı sıra

zarf

Ardınca:

"Biz de uğultularla denizin ardı sıra / Başka bir deniz gibi dağdan aktık bayıra" - Faruk Nafiz Çamlıbel