Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü

Ardahan'da bugün öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı, birçok bölgeyi beyaza bürüdü.

Soğuk kış şartlarının etkili olduğu Ardahan, yaz aylarında da dolu yağışıyla mücadele ediyor. Kentte bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden dolu, kentteki birçok bölgeyi beyaza bürüdü.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan bölge insanı, aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanırken bölgedeki ekili alanlar da zarar gördü.

İşte kentten gelen görüntüler;