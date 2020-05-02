Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı

Ardahan kent merkezinde gün içinde etkili olan sağanak, akşama doğru doluya dönüştü.

SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Şiddetli dolu, Ardahan kent merkezini beyaza bürüdü. Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

AĞAÇLAR KIRILDI

Öte yandan kentte etkili olan dolunun şiddetinden bazı fidanların kırıldığı da görüldü.