Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'da etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle kent beyaza bürünürken bazı caddelerde de su birikintileri oluştu.
02.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:17
Ardahan kent merkezinde gün içinde etkili olan sağanak, akşama doğru doluya dönüştü.
SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Şiddetli dolu, Ardahan kent merkezini beyaza bürüdü. Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.
AĞAÇLAR KIRILDI
Öte yandan kentte etkili olan dolunun şiddetinden bazı fidanların kırıldığı da görüldü.