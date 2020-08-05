Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını 66 ile değiştirdi

Sarı-kırmızılı kulübe yeniden imza atan Arda Turan, Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'e özel olarak teşekkür eden Arda, formasına ve camiaya kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek "Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ YENİ ARDA'LARLA BERABER OYNAMA ZAMANI"

Galatasaraylı Arda'yı göstereceğine inandığını belirten tecrübeli oyuncu, "Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Arda'larla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum" dedi.

"İLK ANTRENMANI İPLE ÇEKİYORUM"

Taraftardan destek isteyen Arda Turan, "Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

BİLGİLERİNİ GÜNCELLEDİ

Öte yandan Arda Turan, attığı imzanın hemen ardından sosyal medya hesabında değişiklikler yaptı.

33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabındaki profil resmini daha önce Galatasaray'da oynadığı ve 66 numarayı giydiği dönemden bir fotoğrafla değiştirirken, bilgi kısmına da "Galatasaray futbolcusu" ibaresini ekledi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Arda Turan, Galatasaray'ın transferini duyurduğu videoyu kendi Twitter hesabından da paylaştı ve "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajını yazdı.

33 yaşındaki milli oyuncu Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı ve "Ve bir gün herkes yuvasına döner" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun yaptığı iki paylaşım da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.