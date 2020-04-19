Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş

Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak henüz transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, gelecek kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"FATİH HOCA BANA İYİ SABRETMİŞ"

Play Spor'a konuşan Arda; profesyonelliğe geçtiği ilk yıllarda birçok eksiği olduğunu söylerken, "Bazen Fatih Terim makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım. Avrupa'ya gidince işte o makası anlıyorsun. Herkes eski Arda diyor ama 2008'lerde bakıyorum taktik disiplin yokmuş. Kanatlarda geziyormuşum. Pozisyon almayı bilmiyormuşum. Allah'tan Fatih hoca bana iyi sabretmiş" dedi.

"YABANCI TEKNİK ADAMLARA ZAMAN VERMEK LAZIM"

Yabancı teknik adamlara zaman verilmesi gerektiğini belirten Arda, "Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara 6 ay, 1 yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar. Fatih Terim'in verdiği etkiyi bu sürede vermezler. Yabancı teknik adamlar buraya geldiğinde duygusal zekayı, burasının dinamiklerini bilmiyorlar. Sadece taktik zekaya bakıyorlar. Bunlar için onlara burada zaman vermek lazım" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM"

Arda Turan, "Diyorlar ki, Arda çok ulaşılır birisi oldu. Bir telefon numaramı değiştirirdim, kimse bana ulaşamazdı. Ama benim hayata bakış açım bu değil; gençler futbolu sevsin istedim. Evlerimi ekranlara açtım" diye konuştu.

Planlarından da bahseden 33 yaşındaki oyuncu, "Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem. Ben sahanın içini konuşurum, iki gün sonra teşekkür edip yollarlar" diye görüş bildirdi.

"GALATASARAY ÇAĞIRIRSA GİDERİM"

Galatasaray'a transferi hakkında da görüş bildiren tecrübeli futbolcu, "Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir." ifadesini kullandı.

"BARCELONA'DAN HALI SAHAYA DEĞİL, HALI SAHADAN BARCELONA'YA"

Arda Turan hakkında yapılan eleştirilere de cevap verirken, "Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti.'diyenler bile vardı. 20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya gösterelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya." dedi.