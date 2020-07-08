Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın, Katalan ekibindeki macerası geçtiğimiz hafta resmen son bulmuştu.

Arda Turan, geçtiğimiz akşam Galatasaray ile anlaştığına dair çıkan haberler sonrası magazincilere bir açıklama yaptı.

"HER GÜN KONUŞMAYALIM"

Deneyimli futbolcu, altyapısından yetiştiği kulübüne döneceği konusunda anlaşma sağladığı iddiaları üzerine gelen bir soruya, "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı... Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız." cevabını verdi.

Fatih Terim'in Arda Turan transferinde ısrarcı olduğu bu nedenle yönetimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edilirken, yönetim de tecrübeli futbolcuyu sezon sonunda makul bir maaş karşılığında kadroya katacak.