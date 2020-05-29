Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (Bisam) tarafından, 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma sonucuna göre metal işçilerinin yüzde 75'i gelir kaybı yaşarken, her üç işçiden ikisinin kredi borcu bulunuyor.

İŞÇİLERİN DÖRTTE BİRİNİN HANE GELİRİ 3.000 LİRANIN ALTINDA

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte birinin hane halkı geliri 3.000 liranın altında bulunuyor. Geliri 3.000-3.999 lira arası olanların oranı yüzde 40 ile en geniş kesimi oluşturuyor. Hane halkı geliri 4.000-4.999 lira arası olanların oranı yüzde 18 düzeyinde bulunurken, hane halkı geliri 5.000 lira ve üzeri olanların oranı yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

İŞÇİLERİN YÜZDE 92'SİNİN BORCU BULUNUYOR

"Buna göre işçilerin yüzde 83'ü 5.000 liranın altında bir hane halkı gelirine sahiptir" denilen araştırmada şu konuların altı çizildi:

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92'lik ezici bir çoğunluğu borcunun olduğunu ifade etmektedir. Borcu olmayan işçilerin oranı ise sadece yüzde 7 seviyesinde kalmaktadır. Yüzde 92'lik borçlu kesim içerisinde ise borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 3,42 seviyesindedir.Buna karşın borçların kendisini zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde 40,14, çok zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56,44'e çıkmaktadır."

YÜZDE 46,8'LİK KESİMİN KISA ÇALIŞMA NEDENİYLE GELİRİ AZALDI

"Araştırma kapsamında borcu olan yaklaşık her üç işçiden birinin kişisel borcu bulunurken, her beş işçiden birinin konut kredisi borcu bulunduğu belirtilen Bisam raporunda, "Araç kredisi borcu olanların oranı ise yüzler 3,6'dır. Bir kişinin birden fazla borç çeşidi bulunabilmektedir" denildi ve şu bilgilere yer verildi:

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık yüzde 52'si Kovid-19 sürecinde hane halkı gelirinin yanında net gelirinde de kayıp yaşamıştır. Net gelirinin tamamını ya da fazlasını alan işçilerin oranı yüzde 48 olurken, gelirinin yarısına kadar gelir elde edebilenlerin oranı yüzde 10'dur. Bu kesim arasında işsiz kalanlar ya da zaten işsiz olanlar da bulunmaktadır. Gelirinin yüzde 50 ile yüzde 74'ünü alabilenlerin oranı yüzde 15, gelirinin yüzde 75 ile yüzde 99'unu alabilenlerin oranı yüzde 26'dır.

Araştırma kapsamındaki işçilere hane halkı gelirlerinde yaşanan gelir kaybının nedenleri de sorulmuştur. İşçilerin yüzde 46,8'i kısa çalışma nedeniyle, yüzde 31,1'i fazla mesai yapamadığı için, yüzde 17'si aile fertlerinden birinin işsiz kalması yüzünden, yüzde 14,1'i ise ek iş yapamadığı için hane halkında gelir kaybı yaşandığını söylemektedir. Ek iş ve fazla mesainin bu kadar yüksek oranlarda olması ücretlerin yetmediğinin göstergesidir. Araştırma kapsamında geçerli cevap veren metal işçilerinin yüzde 51'i Nisan ayında borçlarının arttığını ifade etmektedir. Bu işçilerden fatura ödemekte zorlananların oranı yüzde 48'dir. İşçilerin yüzde 36,7'si kredi kartını, yüzde 18,6'sı tüketici kredisi borcunu, yüzde 5,7'si konut kredisi borcunu ödeyemediğini ifade etmektedir (buna göre konut kredisi borcu olan her dört kişiden biri borcunu ödeyememiştir). Kirasını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 12,7 olarak tespit edilmiştir."